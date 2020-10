Pep Guardiola não tem dúvidas. Portugal tem uma geração de jogadores «excecional» e sente-se «privilegiado» por poder integrar, no Manchester City, três dos jogadores desse elenco luso: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, o técnico catalão deixou elogios aos jovens futebolistas portugueses que estão a evidenciar-se na Europa e crê que há futuro após Cristiano Ronaldo. Nessa senda, lembrou ainda os portugueses com quem trabalhou como jogador no Barcelona e que o ajudaram a crescer na carreira.

«É [uma geração] excecional. Ganharam a Liga as Nações. Sou um privilegiado por poder aproveitar jogadores portugueses no meu plantel», começou por dizer.

«Eu fui criado com jogadores como Figo, Couto, Vítor Baía. Amava-os. Profissionais incríveis de grande talento. Tenho ótimas memórias da relação com eles. Eu sou catalão, o português é parecido, o nosso clima, estilo de vida, comida… acho que a seleção portuguesa é incrível e uma das equipas favoritas para o Mundial, Cristiano Ronaldo é um dos melhores do mundo, têm excelentes guarda-redes, laterais e extremos. É uma ótima geração, as pessoas devem orgulhar-se da qualidade que têm», argumentou.

Na véspera do arranque de mais uma caminhada na Liga dos Campeões, Guardiola repassou as últimas eliminações do City consigo ao comando, nas tentativas falhadas de conseguir finalmente o título europeu para o clube.

«Às vezes cometemos erros que não podemos, para seguir em frente. A realidade é que não estivemos ao nível, temos de aceitar com humildade todas as más situações que tivemos e quando aceitamos, é o melhor para melhorar e aceitar os novos desafios para esta época. Vamos começar do zero novo amanhã», disse.

Guardiola foi ainda questionado, a nível interno, sobre a grave lesão num dos rivais, o defesa Virgil Van Dijk, do Liverpool, considerando negativa a ausência do holandês, a quem desejou uma «boa recuperação». «Só posso falar da minha equipa, o Jurgen [Klopp] é que pode falar disso, mas odeio ter adversários a sofrer lesões. Ele parece forte e vai voltar bem, vamos aguardar o seu retorno à Premier League, porque ele melhora o campeonato», respondeu.