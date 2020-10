O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou esta terça-feira que Rúben Dias foi uma peça importante para projetar o embate ante o FC Porto, dado o conhecimento que o central português tem dos dragões, fruto dos duelos travados ao serviço do Benfica.

«É importante conseguir os três pontos, conhecer o adversário. O Rúben explicou bem como eles são como equipa. É continuar com as coisas boas que fizemos contra o Arsenal e, em alguns momentos, com o Leeds. Tentar encontrar consistência é o principal», afirmou o técnico catalão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira (19h45).

«São uma equipa física, o FC Porto e o Benfica são as equipas mais fortes de Portugal, têm mentalidade de ganhar todos os jogos, fisicamente são fortes, são experientes com o Pepe, o Marega cria perigo pelas linhas. Pela cultura do FC Porto, do dirigismo, do treinador Sérgio Conceição, vai ser um jogo difícil. Joguei contra como jogador do Barcelona, como treinador no Bayern perdemos lá 3-1, sei como é difícil e é um desafio para nós. Temos um dia para ainda ver os jogos deles contra o Benfica e o do último fim-de-semana com o Sporting, vamos ver», detalhou, ainda, antecipando o adversário.

Guardiola disse ainda que Conceição é um técnico que «conhece bem» o FC Porto e que «foi um jogador excecional». «O FC Porto é uma equipa histórica em Portugal e na Europa, temos respeito, vamos analisar as ideias individuais e a ideia geral e, claro, focar-nos no nosso jogo, continuar a fazer o que fizemos, especialmente, no último jogo. Claro que temos de melhorar, amanhã temos mais uma oportunidade para isso», concluiu.