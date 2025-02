O duelo entre Manchester City e Real Madrid nos playoffs da Liga dos Campeões é certamente o jogo de cartaz numa fase em que ninguém acreditaria que ambas as equipas estivessem.

Guardiola, acredita mesmo assim que a classificação da equipa na Fase de Liga não reflete a qualidade do City.

«Estamos onde estamos, e eu sei perfeitamente, mas a equipa tem algo de especial e espero que amanhã o possamos provar», declarou Guardiola em conferência de imprensa na antevisão da partida com o Real Madrid.

«Não vou negar a confiança que tenho nos jogadores que nos deram aquela década incrível, ganhando muitas coisas e jogando em alto nível, sei do que somos capazes».

Sobre o sorteio numa fase tão precoce da competição logo com outro «tubarão», o treinador catalão diz que devido à falta de consistência na primeira fase da prova «não pode pedir favores».

«Jogamos o segundo jogo fora porque não estivemos bem na fase de grupos. Quando se termina em 22º lugar não se pode pedir favores. No futebol é preciso merecê-lo, nós não o merecemos. Não estivemos nem perto. Por isso, quando o sorteio foi Bayern de Munique ou Real Madrid, pensei que era isso que merecíamos».

«Não temos sido consistentes esta época. Somos capazes de ganhar amanhã ou no Bernabéu, mas sofremos muitos golos e não temos sido consistentes. Apesar disso, tenho confiança nos meus jogadores. Eles têm tido um desempenho de alto nível ao longo dos anos. Espero que estejamos todos ao nosso melhor nível contra o Madrid», referiu.

Em relação ao poderio ofensivo do Real Madrid, Guardiola teceu rasgados elogios à equipa madrilenha e admitiu que «não se pode controlar Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo e Bellingham durante 180 minutos».

«Eles são excepcionais, todos sabemos disso. Vamos tentar reduzir a sua participação no jogo. Eles são muito habilidosos, combinam muito bem. Vão fazer isso contra nós, mas vamos tentar impor o nosso jogo, ser inteligentes e conseguir um bom resultado para a segunda mão no Bernabéu», concluiu.

O jogo entre ingleses e espanhóis é já recorrente nos últimos anos da Liga dos Campeões. Guardiola concorda que começa a ser um clássico da competição, mas apenas na última década. O treinador de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias fez questão de referir que não se podem «comparar com o Real Madrid, o Milan ou o Bayern de Munique».

Este duelo dos playoffs reacendeu uma polémica da entrega da Bola de Ouro a Rodri, jogador do City. Na altura, o Real Madrid falhou em protesto a gala por Vinícius não ter vencido. Pep desvalorizou reconhecendo que «Vinícius também fez uma grande temporada, também merecia», comparando às temporadas em Ronaldo e Messi lutavam pelo galardão.

A primeira mão do duelo entre Manchester City e Real Madrid joga-se esta terça-feira às 20h, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.