O PSG sagrou-se bicampeão europeu este sábado. Os festejos to título resultaram em vários estragos em Paris e em outras cidades de França.

Já depois de ter sido confirmado uma morte, nesta segunda-feira as autoridades confirmam que detiveram 890 pessoas no sábado e domingo.

Registou-se ainda 178 agentes de segurança feridos, confirmou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, em entrevista à rádio France Info.

De acordo com o mesmo, o número de detenções foi 45 por cento superior em comparação com o ano passado – altura em que os parisienses conquistaram a primeira Champions.

O presidente francês Emmanuel Macron condenou a violência «em Paris e em outras cidades». As detenções prendem-se, essencialmente, entre agressões a agentes da autoridade, ataques contra a propriedade, roubo e vandalismo e perturbação da ordem pública.