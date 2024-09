Esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain foi salvo por Nuno Mendes e conseguiu vencer o estreante Girona pela margem mínima.

Na entrada da Liga dos Campeões, os franceses receberam os catalães e viram-se em dificuldades para abrir o marcador.

Com uma defesa muito cerrada da parte do Girona, o PSG, com Vitinha e Nuno Mendes a titular, foi tentando a sorte, mas a bola não queria entrar.

Infelicidade para Luis Enrique aos 39 minutos, depois de Asensio ser obrigado a sair por lesão, dando lugar a Kolo Muani.

O relógio foi andando e o golo não aparecia. Muito mais bola para os franceses, mas o muro catalão aguentava. Até ao minuto 90, quando Nuno Mendes aparece no corredor esquerdo, conduz a bola até à área e cruza a bola, encontrando um desatento Gazzaniga, que deixou o esférico passar entre as pernas e deu o golo aos gauleses.

De referir que João Neves entrou à hora de jogo para o lugar de Vitinha.

Com este resultado, o PSG é 10.º classificado, com três pontos. O Girona é 27.º, com zero.