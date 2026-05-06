Estão encontradas as equipas para a final da Liga dos Campeões. Pelo segundo ano consecutivo teremos portugueses a disputar a decisão da maior competição de clubes.

O PSG, que conta com o quarteto luso – Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos – almeja, assim, entrar para a história da competição. Pode, inclusive, ser apenas a segunda equipa a sagrar-se bicampeã desde que a competição é denominada de Liga dos Campeões. Mas já lá vamos.

Comecemos pelo que já está garantido. Os parisienses entram para um grupo restrito de equipas que conseguiram disputar duas finais da Champions consecutivas. O PSG é a nona equipa a alcançar este feito desde que a competição mudou de nome – a partir da época 1992/93.

Recorde as equipas que já disputaram duas finais consecutivas:

Milan – 1993, 1994 e 1995

Ajax – 1995 e 1996

Juventus – 1996, 1997 e 1998

Valencia – 2000, 2001

Manchester United – 2008 e 2009

Bayern Munique – 2012 e 2013

Real Madrid – 2016, 2017 e 2018

Liverpool – 2018 e 2019

PSG – 2025 e 2026.

No entanto, desde que existe este novo modelo de competição (com fase de liga e fase a eliminar), os franceses são os únicos que chegam à final de forma consecutiva. Curiosamente, o PSG passou sempre pelo play-off – este ano eliminou o Monaco e na época passada deixou pelo caminho o Brest.

Esta será a terceira final da Liga dos Campeões na história do PSG. Os franceses, recorde-se, perderam na final de 2020, disputada no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique.

Sobem, assim, no ranking de equipas com mais finais da Liga dos Campeões (desde a época 1992/93), afastando-se de Manchester City, Atlético de Madrid e Valencia, todos com duas finais.

O Real Madrid mantem-se – de forma clara – como o clube com mais finais: são já nove. Milan, Juventus e Bayern Munique estão empatados no segundo posto com seis finais. Barcelona e Liverpool fecham o pódio com cinco presenças.

Destaque também para Luis Enqiue, que chega à terceira final da carreira. Nas outras duas – 2025 (PSG) e 2015 (Barcelona) – saiu vitorioso.

Olhando agora para o que falta fazer, os parisienses podem fazer algo que só o Real Madrid conseguiu.

Desde que a competição passou a denominar-se de Liga dos Campeões, apenas o Real Madrid sagrou-se bicampeão. Na verdade, os merengues até foram tricampeões – com Cristiano Ronaldo – entre 2016 e 2018.

Assim, o PSG, atual detentor do título, pode tornar-se apenas na segunda equipa a vencer duas Ligas dos Campeões de forma consecutiva. Será, portanto, a primeira vez desde 2018 que o campeão poderá defender o título.

Tudo se decide no próximo dia 31 de maio, em Budapeste (Hungria) - na decisão frente ao Arsenal.