Champions: PSG chega à segunda final consecutiva e almeja fazer história
Formação francesa pode ser a segunda equipa sagrar-se bicampeã desde que a competição tem o nome de Liga dos Campeões
Formação francesa pode ser a segunda equipa sagrar-se bicampeã desde que a competição tem o nome de Liga dos Campeões
Estão encontradas as equipas para a final da Liga dos Campeões. Pelo segundo ano consecutivo teremos portugueses a disputar a decisão da maior competição de clubes.
O PSG, que conta com o quarteto luso – Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos – almeja, assim, entrar para a história da competição. Pode, inclusive, ser apenas a segunda equipa a sagrar-se bicampeã desde que a competição é denominada de Liga dos Campeões. Mas já lá vamos.
Comecemos pelo que já está garantido. Os parisienses entram para um grupo restrito de equipas que conseguiram disputar duas finais da Champions consecutivas. O PSG é a nona equipa a alcançar este feito desde que a competição mudou de nome – a partir da época 1992/93.
Recorde as equipas que já disputaram duas finais consecutivas:
Milan – 1993, 1994 e 1995
Ajax – 1995 e 1996
Juventus – 1996, 1997 e 1998
Valencia – 2000, 2001
Manchester United – 2008 e 2009
Bayern Munique – 2012 e 2013
Real Madrid – 2016, 2017 e 2018
Liverpool – 2018 e 2019
PSG – 2025 e 2026.
No entanto, desde que existe este novo modelo de competição (com fase de liga e fase a eliminar), os franceses são os únicos que chegam à final de forma consecutiva. Curiosamente, o PSG passou sempre pelo play-off – este ano eliminou o Monaco e na época passada deixou pelo caminho o Brest.
Esta será a terceira final da Liga dos Campeões na história do PSG. Os franceses, recorde-se, perderam na final de 2020, disputada no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique.
Sobem, assim, no ranking de equipas com mais finais da Liga dos Campeões (desde a época 1992/93), afastando-se de Manchester City, Atlético de Madrid e Valencia, todos com duas finais.
O Real Madrid mantem-se – de forma clara – como o clube com mais finais: são já nove. Milan, Juventus e Bayern Munique estão empatados no segundo posto com seis finais. Barcelona e Liverpool fecham o pódio com cinco presenças.
Destaque também para Luis Enqiue, que chega à terceira final da carreira. Nas outras duas – 2025 (PSG) e 2015 (Barcelona) – saiu vitorioso.
Olhando agora para o que falta fazer, os parisienses podem fazer algo que só o Real Madrid conseguiu.
Desde que a competição passou a denominar-se de Liga dos Campeões, apenas o Real Madrid sagrou-se bicampeão. Na verdade, os merengues até foram tricampeões – com Cristiano Ronaldo – entre 2016 e 2018.
Assim, o PSG, atual detentor do título, pode tornar-se apenas na segunda equipa a vencer duas Ligas dos Campeões de forma consecutiva. Será, portanto, a primeira vez desde 2018 que o campeão poderá defender o título.
Tudo se decide no próximo dia 31 de maio, em Budapeste (Hungria) - na decisão frente ao Arsenal.