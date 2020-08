O futebolista argentino Ángel Di María salientou, esta terça-feira, após a qualificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões, que chegou ao clube francês para «fazer história», elogiando o «grande trabalho» coletivo no triunfo ante o Leipzig, por 3-0, na meia-final jogada no Estádio da Luz, em Lisboa.

«Muito feliz, a equipa fez um grande trabalho, um grande jogo, queríamos ficar na história do clube, cheguei a Paris para poder fazer história. Posso estar agora na final, é muito importante para nós e oxalá possamos continuar desta forma», referiu Di María, em declarações nas entrevistas rápidas após o encontro, à RMC Sport.

«Fomos nós mesmos, jogámos a 100 por cento, a qualificação para a final era 50-50 e sabíamos que, com todas as energias, vontade de chegar a uma final, podíamos conseguir e foi o que fizemos», afirmou, ainda.

Di María, autor do segundo golo ante o Leipzig, assistiu para os restantes dois, apontados por Marquinhos e Bernat.

O sul-americano, que já passou pelo Benfica, pode conquistar a segunda Liga dos Campeões da sua carreira, depois de uma ao serviço do Real Madrid.