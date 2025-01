Noite de emoções fortes em Paris, esta quarta-feira, onde o Paris Saint-Germain venceu o Man. City por 4-2 depois de estar a perder por 0-2. João Neves foi um dos marcadores dos golos e acabou mesmo por fazer o tento que na altura consumou a reviravolta no marcador.

Para o jovem médio de apenas 20 anos, o segredo da equipa parisiense foi manter a concentração.

«Houve muitas emoções contraditórias. Dominámos a primeira parte. Na segunda parte, podíamos ter voltado melhor e eles assumiram o controlo do jogo. Mesmo a ganhar por 2-0, conseguimos recuperar e estou muito orgulhoso da equipa. Mantivemos a mesma filosofia, esse é o segredo. Mantivemo-nos concentrados», disse Neves à televisão francesa Canal +.

O jogador que já passou pelo Benfica foi mesmo eleito o «Homem do Jogo» no triunfo do PSG.

«O prémio de melhor jogador do jogo? Para mim, não é importante. Estou feliz, mas estou ainda mais feliz com os resultados. Posso ir dormir descansado. E quanto à classificação? Ainda falta um jogo», atirou.

O PSG está no 22.º lugar da classificação, em zona de playoff e basta apenas um empate frente ao Estugarda na última jornada da Fase de Liga da Liga dos Campeões para poder seguir em frente.