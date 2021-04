O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, mostrou-se desiludido com a derrota caseira ante o Manchester City, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, nomeadamente no que toca aos lances dos dois golos sofridos.

Kevin de Bruyne empatou aos 64 minutos, num cruzamento que não desviou em ninguém na área e entrou direto na baliza. Aos 71 minutos, o livre de Riyad Mahrez passou entre Kimpembe e Paredes e bateu Navas.

«Os dois golos são dececionantes. É difícil de aceitar, mas podem acontecer e aconteceram numa meia-final. É muito doloroso», afirmou Pochettino, em declarações à BT Sport.

«É difícil de explicar porque é que eles foram melhores, mas nós fomos melhores na primeira parte. Foi difícil aguentar a condição física deles, foram mais agressivos. Não mostrámos a energia necessária. O cartão vermelho poderia ser amarelo, podia ser vermelho, foi uma ação», disse.

«Foram duas partes distintas, nós estivemos melhores na primeira, mas é difícil de eliminar uma equipa como o Manchester City. Merecíamos estar na frente, mas eles foram melhores do que nós e dominaram a segunda parte. Os dois golos foram acidentais, mas eles criaram mais do que nós», referiu, ainda.