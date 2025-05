Nuno Mendes, Vitinha e João Neves são titulares no Paris Saint-Germain, na receção ao Arsenal, para o jogo que vai decidir quem se junta ao Inter de Milão na final da Liga dos Campeões.

Gonçalo Ramos começa de início no banco dos parisienses, assim como Ousmane Dembélé, que tinha falhado o jogo do último sábado, ante o Estrasburgo, por lesão, mas foi confirmado como opção pelo treinador Luis Enrique, na terça-feira.

Em relação ao jogo da primeira mão, há uma alteração em cada equipa. No Arsenal, sai Trossard e entra Partey, que não pôde jogar a primeira mão devido a suspensão por cartões amarelos. No PSG, entra Bradley Barcola e sai Dembélé. Quer Trossaard, quer Dembélé, estão entre os suplentes para este jogo.

Na primeira mão das meias-finais, o PSG venceu em Londres, por 1-0, com um golo de Dembélé. Quem se apurar, junta-se ao Inter de Milão, numa época em que é certa uma final inédita.

Na terça-feira, o Inter venceu o Barcelona por 4-3 em Milão, num duelo apenas decidido no prolongamento, depois do 3-3 no final do tempo regulamentar, o mesmo resultado que se tinha verificado em Barcelona, na primeira mão.

Siga, ao minuto, todas as incidências do PSG-Arsenal, no Maisfutebol.

As equipas para o PSG-Arsenal:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Declan Rice, Odegaard; Bukayo Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli.

SUPLENTES DO PSG: Safonov (gr), Tenas (gr), Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee Kang-in, Lucas Hernández, Senny Mayulu, Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Axel Tape, Ibrahim Mbaye.

SUPLENTES DO ARSENAL: Neto (gr), Tommy Setford (gr), Kieran Tierney, Ben White, Zinchenko, Trossard, Jorginho, Sterling, Calafiori, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Ethan Nwaneri.