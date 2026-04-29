Achraf Hakimi será baixa para o PSG na segunda mão das «meias» da Liga dos Campeões. Esta terça-feira, recorde-se, os parisienses venceram o Bayern Munique num jogo de loucos (5-4).

Poucas horas depois, Luís Enrique recebeu uma má noticia. Os exames realizados esta quarta-feira confirmaram uma lesão do lateral-direito na coxa direita que implica uma paragem por tempo não determinado, mas que será de algumas semanas.

O lateral marroquino será, assim, baixa para a partida da segunda mão da Champions, que se joga na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, em Munique. O lateral de 27 anos falhará, também, o jogo deste sábado com o Lorient, para a 32.ª jornada da Liga francesa.

Porém, Hakimi deverá recuperar a tempo de ser opção para a final, caso o PSG garanta uma vaga para essa decisão. Deste modo, de acordo com o órgão francês, o Mundial, para já, não está em risco para o capitão da seleção de Marrocos, que faz parte do grupo C com Brasil, Haiti e Escócia.

Além de Hakimi, Lucas Chevalier também é baixa confirmada para as próximas semanas. O guarda-redes, que perdeu o lugar para o russo Matvey Safonov, lesionou-se na coxa direita no treino desta quarta-feira.

(artigo atualizado)