O PSG conseguiu sobreviver à primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Na visita ao Mónaco, os parisienses estiveram a perder por dois golos, mas Doué bisou para dar o triunfo (3-2).

Nuno Mendes, Vitinha e João Neves alinharam de início. Gonçalo Ramos saiu do banco na segunda parte. Os campeões em título começaram da pior maneira. Logo nos primeiros segundos, Folarin Balogun, ex-Arsenal, abriu as contas do jogo. Pouco depois o avançado norte-americano dilatou a vantagem para dois golos (18m).

O PSG teve, ainda na primeira parte, uma chance de ouro para reduzir. Porém, Vitinha, de grande penalidade, falhou de forma inacreditável. Pouco depois surgiu mais uma contrariedade: Dembélé, atual Bola de Ouro, saiu com queixas. Porém, quem veio do banco resolveu.

Doué entrou aos 27 minutos e precisou de apenas dois minutos para agora sim reduzir para 2-1 (29m). O avançado francês contribuiu para mais um golo. Desta vez assistiu Hakimi para colocar tudo igual ainda antes do intervalo (41m).

No início da segunda parte o Mónaco ficou reduzido a dez unidades. Aleksandr Golovin viu o vermelho direto após entrada muito dura sobre Vitinha (48m). Já para lá da hora de jogo foi mesmo Doué (quem mais ?) a decidir.

O francês, que saltou do banco na primeira parte, marcou o golo que selou o triunfo no primeiro jogo do play-off (67m).

Sem mais mexidas no marcador, e com a reviravolta operada, o PSG parte para a segunda mão com vantagem. O próximo encontro joga-se no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, às 20 horas no Parc des Princes, em França.