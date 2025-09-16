Camilo Duran, avançado do Qarabag, na flash interview da Sport TV após a vitória por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões:

Vitória na Luz

«Estamos contentes com esta vitória. Graças a Deus pude marcar. Sabíamos que não ia ser fácil, mas trabalhámos da melhor forma e conseguimos os três pontos».

Segredo

«Começámos o jogo um pouco desconcentrados, sofremos o 2-0 mas nunca baixámos os braços. Tentámos jogar sempre para a frente e conseguimos a vitória, que era o que queríamos».

Experiência no Qarabag

«Está a ser uma experiência muito linda. Estou grato por esta oportunidade e quero continuar assim».

Onde pode chegar o Qarabag na Champions?

«Passo a passo, ainda não ganhámos nada. Temos de continuar a crescer, jogo a jogo. Vamos ver até onde podemos chegar».