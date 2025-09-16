Liga dos Campeões
Há 1h e 13min
Camilo Duran: «Tentámos jogar sempre para a frente e conseguimos a vitória»
Avançado marcou um dos golos do Qarabag no triunfo frente ao Benfica
Camilo Duran, avançado do Qarabag, na flash interview da Sport TV após a vitória por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões:
Vitória na Luz
«Estamos contentes com esta vitória. Graças a Deus pude marcar. Sabíamos que não ia ser fácil, mas trabalhámos da melhor forma e conseguimos os três pontos».
Segredo
«Começámos o jogo um pouco desconcentrados, sofremos o 2-0 mas nunca baixámos os braços. Tentámos jogar sempre para a frente e conseguimos a vitória, que era o que queríamos».
Experiência no Qarabag
«Está a ser uma experiência muito linda. Estou grato por esta oportunidade e quero continuar assim».
Onde pode chegar o Qarabag na Champions?
«Passo a passo, ainda não ganhámos nada. Temos de continuar a crescer, jogo a jogo. Vamos ver até onde podemos chegar».
