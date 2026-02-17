Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) com o Real Madrid, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Equipa esteve mais junta

«Acredito que fomos uma equipa muito mais sólida. Estivemos muito mais juntos. Atacámos muito juntos e defendemos muito juntos. Foi um jogo em que fizemos muito esforço por parte de todos. Acredito que também atacámos melhor, mais organizados. E, no final, é uma questão de quando se organiza melhor tanto para atacar quanto para defender.»

Alegado racismo de Prestianni com Vinicius Jr

«Têm de perguntar ao Prestianni e ele tem que responder o que ele disse ao Vini. Aqui, à frente de todo mundo, no mundo do futebol, ele terá de responder pelas suas palavras.»

Está longe de estar decidido

«Esta eliminatória não está nem muito menos sentenciada. Qualquer um que conheça José Mourinho sabe que já no balneário começou a jogar a segunda mão. Eu não cometerei o erro de dar-lhes por 'mortos', então temos de fazer outro jogo igual a este se queremos ganhar.»