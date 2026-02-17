Mbappé, avançado do Real Madrid, foi o grande porta-voz dos espanhóis após os alegados insulto racistas de Prestianni a Vinicius Jr. O jogo entre Benfica e Real, para a Liga dos Campeões, foi interrompido pelo árbitro após acionar o protocolo de racismo. O francês, em zona mista dos jornalistas, contou tudo o que viu e ouviu.

O que disse Prestianni, segundo Mbappé

«São duas coisas muito distintas. Eu vou falar do que eu sei, do que eu já vi, do que eu já senti. O que eu não vi, eu não vou falar. O que eu vi foi muito claro. O jogador é o número 25. Ele disse cinco vezes ao Vini que ele é um «mono» (macaco em português). No final, temos de dar a nossa opinião. Eu tento vir aqui e dar uma explicação. Nosso trabalho é dar o máximo de informação para que as pessoas depois dêem uma opinião.»

Imagem terrível do «futebol mundial»

«Eu penso que queremos ir numa direção todos. Mas isso não podemos aceitar. Não podemos aceitar esse tipo de atitude. Como eu disse, é maravilhoso ter a oportunidade de jogar na Champions. É um sonho para todos. Jogadores, jornalistas, adeptos… E quando damos esta imagem, é terrível para o futebol mundial. Vocês, Espanha, Portugal e em toda a Europa, têm as melhores câmaras possíveis. Nunca aconteceu algo sem que as pessoas pudessem ver. No final analisa a cara dele. A cara dele não mente. Porque ele estava pronto. Colocou a camisola para que não possamos ler os lábios, mas a cara não mente.»

Francês não considera Prestianni «companheira de profissão»

«Ele é um companheiro de profissão? Não, não. Nunca podes dizer que um miúdo como ele é um companheiro de profissão. Isso é uma falta de respeito para todos os jogadores do futebol mundial. Tentamos dar a melhor imagem ao futebol. Este não pode ser parte da grande família do futebol mundial.»

Vini Jr está triste

«Sabem como eu, o Vinicius está triste, muito triste. Porque é uma vez mais é algo que acontece com ele. Uma vez mais que é contra ele e uma vez mais é algo que parece normal. Espero que toda a gente que está aqui esteja comigo.»

Compete agora à UEFA «trabalhar»

«Eu foco-me na minha posição de jogador. Eu tento explicar-lhe o máximo de explicações. Mas isso é o trabalho da UEFA. E eu não posso fazer o trabalho da UEFA. Como eu disse, a UEFA tenta trabalhar muito contra o racismo. Agora é um caso grave. Eu espero que a UEFA continue a se apropriar do seu melhor, a respeitar e proteger a competição.»