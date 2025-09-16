Dois penáltis convertidos por Kylian Mbappé salvaram o Real Madrid de um dissabor no arranque da Liga dos Campeões, frente ao Marselha, em pleno Bernabéu.

Os Merengues venceram por 2-1, mas até foram os franceses os primeiros a marcar, por Timothy Weah, a passe de Mason Greenwood, após ter roubado a bola a Arda Guler no meio-campo.

O Real, que aos cinco minutos viu Trent Alexander-Arnold ser substituído devido a lesão, chegou ao empate pouco depois, por Mbappé, na conversão de um penálti a castigar uma falta de Kondogbia sobre Rodrygo, uma das surpresas no onze de Xabi Alonso, que deixou Vinícius Júnior no banco.

A reviravolta ficou completa aos 81 minutos, em mais uma grande penalidade batida por Mbappé, que completou o bis. O golo surgiu numa altura em que os madrilenos jogavam reduzidos a 10 elementos pela expulsão de Dani Carvajal (72 minutos), que agrediu o guarda-redes do Marselha, Rulli.