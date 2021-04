Zinedine Zidane manifestou-se naturalmente satisfeito depois da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool (3-1), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas também mostrou cautelas, recordando que ainda falta um segundo jogo que, na sua perspetiva, «não vai ser nada fácil». Quanto a este primeiro embate, o treinador francês mostrou-se rendido ao talento de Vinicius que marcou dois dos três golos merengues.

«Sinto-me bem, mas é uma mistura de todas as emoções. Fizemos um grande jogo, mas sentimos dificuldades no início da segunda parte. Mas fizemos um grande jogo, estou orgulhoso com todos, não é fácil, isto é a Liga dos campeões. O jogo da segunda mão não será fácil», começou por dizer logo após o final do jogo em Valdebebas.

No jogo anterior, para a liga espanhola, Zidane testou uma defesa com três centrais, mas acabou por não a utilizar, face à indisponibilidade de Varane, que acusou positivo à covid-19 poucas horas antes do jogo. «Não mudámos nada, entrou só o Militão para o lugar de Varene. Mudámos isso, mas mantivemos o 4x3x3, foi isso que trabalhámos esta semana», reagiu.

Um quarteto defensivo, mas com dois laterais muito ativos no apoio ao apoio ao ataque. «Sim, tínhamos de fazer algo por aí, os nossos laterais são muito ofensivos e, nesse aspeto, estiveram, bem. E com a qualidade do Toni [Kroos] e do Vinicius, o primeiro golo foi fantástico», comentou.

O treinador francês lamenta apenas o golo consentido no início da segunda parte. Atiraram só uma vez à nossa baliza e fizeram golo. É complicado, mas o futebol é assim mesmo. Chegámos um pouco tarde, houve um ressalto. Mas estou muito satisfeito com a minha equipa, do início ao fim», destacou.

Vinicius bisou pela primeira vez esta época e acabou por ser uma das figuras da partida. «Está ajogar muito bem, está a ajudar a equipa e quando marca um golo ganha ainda mais energia. Está muito confiante», comentou.

Ainda antes do jogo em Liverpool, o Real Madrid vai defrontar o Barcelona num jogo que poder vir a ser determinante na liga espanhola. «Agora é o momento de desfrutar este jogo. Amanhã começamos a pensar nesse. Sabemos que vem aí um clássico no sábado, mas agora é a altura de desfrutar e recuperar bem», destacou ainda.