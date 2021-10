Chancel Mbemba integrou esta segunda-feira, véspera do confronto do Milan, o treino do FC Porto em pleno.

O defesa-central lesionou-se ao serviço da seleção da RD Congo e treinou condicionado nos últimos dias, tendo falhado inclusive o jogo da Taça com o Sintrense. Esta manhã trabalhou normalmente com os restantes companheiros, pelo menos nos 15 minutos da sessão abertos aos jornalistas.

Quer isto dizer que, à partida, Sérgio Conceição terá todo o plantel à disposição para a partida frente aos rossoneri, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

FC Porto e Milan defrontam-se esta terça-feira, a partir das 20h00. Pode seguir o encontro AO MINUTO aqui.