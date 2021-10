18 anos depois, FC Porto e Milan voltam a medir forças, num jogo agendado para esta terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

O histórico é favorável – mas não muito – à equipa de Milão, mas há outro fator que pode pender para o lado azul e branco: Sérgio Conceição.

Enquanto treinador, Conceição venceu nas duas vezes que recebeu equipas italianas em casa. Aconteceu em 2018/19, quando os dragões venceram a Roma por 3-1 e garantiram o apuramento para os quartos de final da Champions League dessa época. Aconteceu também na temporada passada, também nos oitavos de final, no triunfo ante a Juventus (2-1), na primeira mão da eliminatória.

Rossoneri não sabem o que é perder em Portugal

No entanto, o Milan também nunca perdeu no Estádio do Dragão. Em quatro visitas ao Porto, os rossoneri triunfaram uma vez, em 1993, e empataram em três ocasiões – 1979, 1994 e 1996.

Empate é mesmo a palavra de ordem para o emblema italiano nas viagens a Portugal. Com exceção dessa vitória em 1993, o Milan empatou sempre em território português: para além dos três jogos com o FC Porto, houve ainda dois empates com o Benfica (1995 e 2007), um com o Sporting (2001) e um ante o Rio Ave (2020), apesar do triunfo depois nos penáltis.

Já o FC Porto tem um saldo equilibrado no que toca a jogar com italianos na condição de visitado. Em 16 jogos, soma seis vitórias, seis empates e quatro derrotas.

A última vez que estas duas equipas se defrontaram, a vitória sorriu ao clube transalpino: na final da Supertaça Europeia de 2003, um golo solitário de Andriy Shevchenko decidiu a partida.

FC Porto e Milan defrontam-se esta terça-feira, a partir das 20h00. Pode seguir o encontro AO MINUTO aqui.