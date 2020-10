O FC Porto vai procurar, esta quarta-feira, na 21.ª deslocação a Inglaterra, a primeira vitória da sua história em jogos oficiais na casa de um clube inglês. Nas visitas anteriores, os dragões não conseguiram melhor do que três empates, levando dez golos marcados e 51 sofridos. Para Sérgio Conceição, a «vontade» de inverter esse historial está presente, mas o treinador dos portistas reforçou que não liga às estatísticas e que não interessa lembrar o passado.

«Estou convicto que vamos fazer tudo para que isso aconteça [somar primeira vitória em Inglaterra]. Temos respeito pela equipa adversária, respeito por aquilo que são os últimos anos desta equipa, principalmente com este treinador [Guardiola]. Cabe-nos fazer o que trabalhámos, para contrariar essa estatística tão negativa. Como sabem, não sou um homem de estatísticas. Cada jogo tem a sua vida, a sua história. Não vale a pena lembrar o passado. No fundo, é preparar da melhor forma com os jogadores, a todos os níveis, dentro da dificuldade do próprio jogo», afirmou Conceição, em Manchester, na conferência de imprensa realizada por vídeo.

Em solo inglês, o FC Porto apenas não perdeu em três de 20 ocasiões. Isso aconteceu por duas vezes ante o Manchester United e por uma com o Liverpool, todas já neste século. Nas outras 17, o FC Porto perdeu, quatro delas por mais de três golos de diferença.

O conjunto português não marca há mais de sete jogos e 630 minutos em Inglaterra. A última vez que isso aconteceu foi em casa do Manchester United, há mais de 11 anos, quando Mariano González marcou o último golo do empate a duas bolas.

AS 20 DESLOCAÇÕES DO FC PORTO A INGLATERRA:

1969/70: Newcastle (1-0)

1974/75: Wolverhampton (3-1)

1977/78: Manchester United (5-2)

1991/92: Tottenham (3-1)

1996/97: Manchester United (4-0)

2000/01: Liverpool (2-0)

2003/04: Manchester United (1-1)

2004/05: Chelsea (3-1)

2006/07: Chelsea (2-1)

2006/07: Arsenal (2-0)

2007/08: Liverpool (4-1)

2008/09: Arsenal (4-0)

2008/09: Manchester United (2-2)

2009/10: Chelsea (1-0)

2009/10: Arsenal (5-0)

2011/12: Manchester City (4-0)

2015/16: Chelsea (2-0)

2016/17: Leicester (1-0)

2017/18: Liverpool (0-0)

2018/19: Liverpool (2-0)