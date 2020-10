Pepe herdou a braçadeira em Alvalade, ante o Sporting, na sequência da saída de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain. Na antevisão ao duelo da Liga dos Campeões, ante o Manchester City, na quarta-feira (20h00), o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu a importância do central, considerando que não foi «difícil» a atribuição ao novo capitão de equipa e rotulando o defesa de um «excelente profissional».

«É um homem de balneário, um grandíssimo atleta, percebe que para ser um jogador de alto nível e continuar a sê-lo com 37 anos é preciso mais do que duas horas de treino no Olival. É preciso o antes do treino, o pós-treino, à noite antes de dormir, depois de dormir, quando acordar, 24 horas a ser um profissional e ele é esse profissional», começou por dizer Conceição, na conferência de imprensa em Manchester, realizada em vídeo, à distância, com os jornalistas.

«Depois, agrega a esse profissionalismo um caráter fantástico, uma dedicação enorme ao clube, aos companheiros. Para mim, não foi nada difícil [dar a braçadeira]. Para mim é um orgulho. É talvez o jogador mais competitivo que treinei e tive oportunidade, como jogador, de ter comigo. Fico muito contente», concluiu.

