Esta quarta-feira, no segundo dia de Liga dos Campeões, o Sparta Praga venceu o Salzburgo por 3-0.

A equipa da casa entrou com o pé direito e aos dois minutos já estava na frente, com um golo de Kairinen. À entrada para o intervalo, Olatunji aumentou a vantagem e colocou os austríacos em maus lençóis. O 3-0 surgiu aos 58 minutos, autoria de Qazim Laçi.

Com este resultado, a equipa checa está em terceiro lugar, com três pontos. O Salzburgo é 34.º, enquanto ainda faltam vários jogos da primeira jornada.

No outro jogo da tarde, o Shakhtar Donetsk foi empatar a casa do Bolonha, numa noite em que apresentaram um equipamento especial em homenagem às cores da Ucrânia.

Com uma entrada melhor, a equipa ucraniana beneficiou de uma grande penalidade logo aos quatro minutos, mas Sudakov vacilou na cara Skorupski e o guarda-redes polaco conseguiu defender.

As duas equipas bateram-se durante noventa minutos, mas nenhuma conseguiu chegar ao golo e o marcador ficou inalterado.

Destaque para a titularidade do ex-Benfica Pedrinho no lado do Shakhtar Donetsk.