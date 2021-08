O Mónaco venceu esta terça-feira o Sparta Praga na República Checa, por 2-0, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcado por uma interrupção de breves minutos após o primeiro tento dos monegascos.

Aurélien Tchouameni inaugurou o marcador a favor do Mónaco aos 37 minutos, num cabeceamento após canto de Golovin. Um lance ao qual se seguiu a interrupção no jogo, quando os jogadores do Mónaco foram protestar, junto do árbitro, alegado comportamento racista de adeptos dos checos.

Depois de conversa entre as partes, o jogo foi retomado e, já na segunda parte, Sofiane Diop precisou nem de dois minutos para assistir Kevin Volland para o 0-2 final no marcador. O português Gelson Martins foi titular no Mónaco e saiu aos 88 minutos.

O golo de Tchouameni:

No outro jogo das 18 horas, na Suécia, o Malmö recebeu e venceu o Rangers, por 2-1. Os suecos marcaram dois golos num ápice no início da segunda parte, por Rieks (47m) e Birmancevic (49m), tendo Steven Davis reduzido já em tempo de compensação (90+5m).

A segunda mão está marcada para o próximo dia 10 de agosto. O vencedor do duelo entre Sparta e Mónaco encontra, no play-off, o vencedor da eliminatória entre PSV Eindhoven e Midtjylland, enquanto o derrotado entre checos e franceses vai para a fase de grupos da Liga Europa. Já quem vencer o duelo entre Malmö e Rangers vai defrontar o vencedor do Olympiakos-Ludogorets. Quem perder de suecos ou escoceses, uma vez que se trata do caminho dos campeões, vai ainda ter de passar pelo play-off da Liga Europa, onde encontrará Kairat ou Alashkert.