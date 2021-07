Spartak-Benfica. Rui Vitória no caminho de Jorge Jesus. Outrora adversários na Liga portuguesa, os dois treinadores lusos vão medir forças na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Assim ditou o sorteio realizado na manhã desta segunda-feira, em Nyon, Suíça.

Mas quem é e com que linhas se cose este Spartak, um dos emblemas de nomeada do futebol russo, agora com Rui Vitória ao leme?

O Maisfutebol apresenta-lhe, do palmarés ao plantel, o essencial do segundo classificado da liga russa da época passada. Um emblema que completa 100 anos de história no próximo ano.

HISTÓRICO:

Fundado a 18 de abril de 1922, o Spartak Moscovo surgiu na divisão administrativa moscovita de Krasnaya Presnya, numa altura em que, na União Soviética, os clubes nasciam na órbita de certos grupos sociais ou corporações estatais. Teve vários nomes, como Presnya e Pischevik e só em meados da década de 30 do século XX é que mudou o seu nome para Spartak, inspirado na referência do gladiador Spartacus, que liderou uma revolta contra o Império Romano.

Tendo como principal rival russo e citadino o CSKA Moscovo (representativo histórico dos militares), o Spartak (oriundo de bairro operário) não é um clube só de futebol, tendo várias modalidades de referência, como o basquetebol e o hóquei no gelo. É um dos mais titulados do futebol russo.

PALMARÉS:

Com a desintegração da União Soviética, o Spartak conquistou, desde então, 13 títulos nacionais. O período de auge foram os cinco campeonatos seguidos entre 1996 e 2001, aos quais se seguiu uma seca de 16 anos. Enquanto União Soviética, o Spartak conquistou ainda 12 campeonatos da união e dez taças, de 1936 a 1991.

Títulos nacionais na Rússia (13)

Campeonato (10): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017

Taça da Rússia (3): 1994, 1998, 2003

Supertaça (1): 2017

PLANTEL:

Quem são as referências de Rui Vitória para 2021/2022?

Na baliza: Aleksandr Maksimenko. Guardião de 23 anos está ligado ao Spartak desde a formação e vai para a quinta época no plantel principal. Fez 30 jogos em 2020/2021 e foi o guarda-redes titular da Rússia no Europeu sub-21.

Na defesa: Georgi Dzhikiya. Totalista pela Rússia na fase de grupos do Euro 2020, o central de 27 anos está no Spartak desde 2016/2017 e é peça basilar no eixo defensivo dos russos.

No meio-campo: Alex Král. O médio de 23 anos teve o Euro 2020 ainda mais como montra ao serviço da República Checa e também é um dos indiscutíveis no Spartak. Está no clube desde 2019.