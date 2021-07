O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi o nomeado para dirigir o Spartak Moscovo-Benfica, jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, confirmou esta terça-feira a UEFA.

Del Cerro Grande, de 45 anos, vai ser auxiliado por Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, tendo como quarto árbitro Javier Alberola Rojas.

O duelo entre russos e portugueses, que põe em confronto os treinadores lusos Rui Vitória e Jorge Jesus, disputa-se em Moscovo, às 18 horas do próximo dia 4 de agosto, quarta-feira.

O último jogo do árbitro espanhol com equipas portuguesas foi a vitória do FC Porto ante a Juventus, por 2-1, no Estádio do Dragão, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da época passada. Recentemente, Del Cerro Grande esteve no Euro2020.