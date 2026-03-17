O Sporting tem, esta terça-feira, a difícil tarefa de tentar virar uma derrota pesada (3-0) sofrida na Noruega. Apesar do desafio, Rui Borges tem uma boa noticia: poderá voltar a contar com dois pesos pesados.

Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, que não foram opções por castigo na 1.ª mão, deverão regressar diretamente para o onze dos leões. Em contrapartida, Luís Guilherme, que não treinou esta segunda-feira, deverá sair das opções. Já Vagiannidis também deverá ceder o lugar ao uruguaio.

De resto, Rui Borges não deverá mexer mais na equipa – em comparação com o jogo na Noruega. A tarde promete e a turma de Alvalade precisa de um jogo memorável para conseguir a continuidade na liga «milionária».

Confira os onzes prováveis na galeria associada.

O Sporting recebe o Bodo/Glimt, esta terça-feira (17h45), para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.