A inclusão de Eduardo Quaresma no lado direito da defesa é a nota de maior destaque no onze inicial do Sporting para o jogo desta noite com o Arsenal, referente à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador do Sporting muda três jogadores relativamente ao encontro do último fim de semana com o Estrela da Amadora, com Diomande, Gonçalo Inácio e Morita a ocuparem as vagas que foram de Fresneda, Debast e Daniel Bragança na Reboleira.

No Arsenal, Mikel Arteta também muda o lateral-direito, com Mosquera no lugar que habitualmente é de Ben White, e, sem surpresa, aposta em Viktor Gyökeres no ataque.

ACOMPANHE O ARSENAL-SPORTING AO MINUTO

Onze do Arsenal: David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Declan Rice, Zubimendi, Eze, Madueke, Martinelli e Viktor Gyökeres.

Onze do Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Geny Catamo e Luis Suárez

Em Londres, os leões procuram responder à derrota por 1-0 sofrida no jogo da primeira mão, há uma semana, em Alvalade.

O Arsenal recebe o Sporting, às 20h00 desta terça-feira, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.