Arsenal-Sporting (onzes): Rui Borges aposta em Quaresma na direita
Diomande, Gonçalo Inácio e Morita estão de volta ao onze inicial dos leões
Diomande, Gonçalo Inácio e Morita estão de volta ao onze inicial dos leões
A inclusão de Eduardo Quaresma no lado direito da defesa é a nota de maior destaque no onze inicial do Sporting para o jogo desta noite com o Arsenal, referente à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
O treinador do Sporting muda três jogadores relativamente ao encontro do último fim de semana com o Estrela da Amadora, com Diomande, Gonçalo Inácio e Morita a ocuparem as vagas que foram de Fresneda, Debast e Daniel Bragança na Reboleira.
No Arsenal, Mikel Arteta também muda o lateral-direito, com Mosquera no lugar que habitualmente é de Ben White, e, sem surpresa, aposta em Viktor Gyökeres no ataque.
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Onze do Arsenal: David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Declan Rice, Zubimendi, Eze, Madueke, Martinelli e Viktor Gyökeres.
Onze do Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Geny Catamo e Luis Suárez
Em Londres, os leões procuram responder à derrota por 1-0 sofrida no jogo da primeira mão, há uma semana, em Alvalade.
O Arsenal recebe o Sporting, às 20h00 desta terça-feira, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.