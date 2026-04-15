Rui Borges: «Fomos melhores do que o Arsenal... acabaram por ter sorte»
Treinador do Sporting fala de um «orgulho infinito» na equipa
Treinador do Sporting fala de um «orgulho infinito» na equipa
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (0-0) com o Arsenal, que ditou a eliminação dos leões da Liga dos Campeões.
Arsenal acabou por ter sorte
«Não consigo dizer que dói. É um orgulho infinito naquilo que é a capacidade da equipa, na personalidade da equipa. No geral dos dois jogos, acho que fomos superiores do Arsenal, muito honestamente. Acabam por ter sorte e conseguirem ter feito um golo em Alvalade a acabar o jogo, que os leva a conseguir passar à Eliminatória. Por tudo que fizemos, acho que fomos melhores, com oportunidades claras de golo, na personalidade que tivemos em ambos os jogos. Orgulho é a palavra certa para definir esta Eliminatória e todo este caminho. Todo este grupo e toda esta equipa mereciam mais. Temos de sair de cabeça levantada e felizes por tudo que fomos capazes.»
Orgulho infinito na equipa
«Acho que não podia pedir mais à equipa. É um orgulho infinito, aquilo que eles foram capazes, estou muito feliz. Claro que ficámos tristes, porque queríamos muito passar e continuar a marcar a história do Sporting, mas outros anos virão. Tenho a certeza que cada vez mais o Sporting ganhará esse respeito que já tem ganho ao longo desta época.»
Pensar já no Benfica
«O jogo de hoje cria-nos responsabilidade, não podemos baixar o nível, se queremos voltar e queremos estar neste nível, nesta competição, a jogar com os melhores a disputar os jogos com os melhores cara a cara temos que fazer um grande jogo também com o Benfica. Um jogo importante naquilo que é a nossa caminhada de ainda lutar por o título nacional. Estamos nessa luta e queremos muito mantê-la, queremos muito lutar por ela. É um Benfica que apesar de tudo está em terceiro lugar, matematicamente é possível chegar ao título.»