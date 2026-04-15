Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (0-0) com o Arsenal, que ditou a eliminação dos leões da Liga dos Campeões.

Arsenal acabou por ter sorte

«Não consigo dizer que dói. É um orgulho infinito naquilo que é a capacidade da equipa, na personalidade da equipa. No geral dos dois jogos, acho que fomos superiores do Arsenal, muito honestamente. Acabam por ter sorte e conseguirem ter feito um golo em Alvalade a acabar o jogo, que os leva a conseguir passar à Eliminatória. Por tudo que fizemos, acho que fomos melhores, com oportunidades claras de golo, na personalidade que tivemos em ambos os jogos. Orgulho é a palavra certa para definir esta Eliminatória e todo este caminho. Todo este grupo e toda esta equipa mereciam mais. Temos de sair de cabeça levantada e felizes por tudo que fomos capazes.»

Orgulho infinito na equipa

«Acho que não podia pedir mais à equipa. É um orgulho infinito, aquilo que eles foram capazes, estou muito feliz. Claro que ficámos tristes, porque queríamos muito passar e continuar a marcar a história do Sporting, mas outros anos virão. Tenho a certeza que cada vez mais o Sporting ganhará esse respeito que já tem ganho ao longo desta época.»

Pensar já no Benfica

«O jogo de hoje cria-nos responsabilidade, não podemos baixar o nível, se queremos voltar e queremos estar neste nível, nesta competição, a jogar com os melhores a disputar os jogos com os melhores cara a cara temos que fazer um grande jogo também com o Benfica. Um jogo importante naquilo que é a nossa caminhada de ainda lutar por o título nacional. Estamos nessa luta e queremos muito mantê-la, queremos muito lutar por ela. É um Benfica que apesar de tudo está em terceiro lugar, matematicamente é possível chegar ao título.»