A UEFA deu a conhecer nesta quinta-feira a distribuição das 32 equipas que vão marcar presença na Liga dos Campeões nesta temporada.

O FC Porto ficou inserido no Grupo B, o Sporting no Grupo C e o Benfica no E.

A composição de todos os grupos

Grupo A: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge

Grupo B: Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, Milan

Grupo C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Grupo D: Inter Milão, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff

Grupo E: Bayern Munique, Barcelona, Benfica, Dínamo Kiev

Grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Grupo G: Lille, Sevilha, Salzburgo, Wolfsburgo

Grupo H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo