A UEFA nomeou o árbitro norueguês Espen Eskas para o Sporting-Borussia Dortmund, jogo da primeira mão do playoff de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Trata-se do regresso do jovem árbitro norueguês ao Estádio de Alvalade, onde esteve há quase dois anos, em março de 2023, na goleada de Portugal diante do Liechtensein (4-0). Curiosamente, esse foi o jogo de estreia de Roberto Martínez na Seleção Nacional.

O juiz de 36 anos contará com a ajuda dos auxiliares Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, enquanto Kristoffer Hagenes será o quarto árbitro. Os neerlandeses Dennis Higler (VAR) e Rob Dieperink (AVAR) vão estar na sala do VAR.

A partida da Liga dos Campeões está agendada para as 20 horas desta terça-feira.