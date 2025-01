O Sporting joga, esta quarta-feira, uma cartada decisiva na luta por uma vaga na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Pela frente terá um Leipzig que ainda não pontuou na prova, está fora das contas do apuramento e que joga pela honra – e pelos milhões, claro – na despedida da Champions perante o seu público.

Veja o onze provável do Sporting em imagens nesta galeria.

Rui Borges está obrigado a mexer no onze do Sporting, uma vez que o guarda-redes Rui Silva, reforço de inverno contratado ao Betis e que se estreou pelos leões na última jornada da Liga, em Vila do Conde, não está inscrito na Champions, devendo ceder o seu lugar a Franco Israel.

No ataque, é esperado o regresso de Viktor Gyokeres à titularidade, depois de ter começado o jogo com o Rio Ave no banco, por gestão física. O sueco entrou a nove minutos dos 90 e ainda marcou um golo. Ritmo de golos não lhe falta.

A principal dúvida reside em perceber quem será o companheiro de Morten Hjulmand na zona central do meio-campo. A boa resposta dada por Zeno Debast no último jogo, bem como o elevado caudal ofensivo que se espera dos alemães, abre boas perspetivas à continuidade do belga no onze, mas Morita está entre os convocados e, caso esteja fisicamente apto, é um sério candidato a assumir esse posto.

Já o Leipzig deve ir a jogo com o seguinte onze: Gulácsi, Seiwald, Klostermann, Orbán, Raum, Vermeeren, Baumgartner, Kampl, Xavi Simons, Openda e Bejamin Sesko.

O encontro arranca às 17h45, na Red Bull Arena, em Leipzig, e terá acompanhamento ao minuto, no Maisfutebol.