Conrad Harder garante um Sporting a «fazer tudo para ganhar o jogo» na casa do Borussia Dortmund, deixando as contas da eliminatória para o fim. «Temos uma equipa muito boa, que acredita, e vamos dar o nosso melhor», disse o avançado, na antevisão ao reencontro com o Borussia Dortmund, depois do 0-3 em Lisboa, na semana passada.

Os leões rumaram à Alemanha sem Francisco Trincão nem Viktor Gyokeres, «dois jogadores muito importantes, mas a equipa que viajou é muito boa e vai fazer tudo para ganhar», reforçou Harder, que falou da sua evolução recente: «Estou honrado por jogar esta competição. Como futebolista, as coisas podem acontecer muito rapidamente».

O atacante abordou ainda a atualidade do clube, desde as muitas leões, que considera normal suceder numa equipa de futebol, e as polémicas em torno das arbitragens: «Quanto às decisões dos árbitros, não há muito a fazer. Queremos dar o nosso melhor».

Depois da derrota por 0-3, em Alvalade, o Sporting procura inverter o rumo da eliminatória frente ao Borussia Dortmund, com o objetivo de se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Acompanhe o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.