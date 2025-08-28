Bayern Munique, Paris Saint-Germain (pote 1), Juventus, Club Brugge (pote 2), Marselha, Nápoles (pote 3), Kairat e Athletic Bilbao (pote 4) são os adversários do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões 2025/26, ditou o sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, no Mónaco.

Os leões vão receber, em Alvalade, o atual campeão europeu PSG (Nuno Mendes regressa assim a "casa"), o Club Brugge (adversário que o Sporting visitou em 2024/25 na fase de liga), o Marselha e o Kairat, estreante que conta com os portugueses Luís Mata e Jorginho... que vai assim cumprir o sonho de visitar Alvalade, conforme esperou em entrevista ao Maisfutebol, publicada esta quinta-feira.

Fora de casa, a equipa treinada por Rui Borges vai defrontar o Bayern Munique, a Juventus, o Nápoles e o Athletic Bilbao.

Nesta altura, e concluído o sorteio, fica apenas por conhecer-se a ordem dos jogos das oito jornadas, que ainda será confirmada mais tarde pela UEFA.

Italianos no caminho dos dois portugueses

O sorteio desta quinta-feira ditou ainda a curiosidade de Sporting e Benfica, os dois clubes portugueses na competição, defrontarem ambos a Juventus e o Nápoles, de Itália. Leões e águias vão a Turim, sendo que os leões visitam Nápoles e o Benfica recebe o campeão italiano na Luz.

O formato da competição

Esta é a segunda época com o novo formato da Liga dos Campeões. Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes classificados do nono ao 24.º lugar, vão jogar um play-off de apuramento para os oitavos de final. Os clubes que ficarem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados, não só da Champions, como também das competições da UEFA (não vão, nem para a Liga Europa, nem para a Liga Conferência).

No entanto, para 2025/26 foram aprovadas ligeiras alterações no que diz respeito às equipas que se apurem para as fases seguintes da Champions: recorde aqui .

No total, a fase de liga tem 36 clubes, 144 jogos (18 em cada uma das oito jornadas), havendo várias condicionantes: cada clube defronta dois adversários de cada um dos quatro potes, sendo que um clube de um país não pode defrontar outro do seu país (ex: Sporting não poderia defrontar o Benfica nesta fase) e cada clube pode, no máximo, encontrar dois adversários de um mesmo país (ex: como calhou o PSG do pote 1 e o Marselha do pote 3, o Mónaco já não pôde ser adversário). Cada equipa faz quatro jogos em casa e quatro jogos fora.

As datas das jornadas:

1.ª: 16/17/18 setembro

2.ª: 30 setembro/1 outubro

3.ª: 21/22 outubro

4.ª: 4/5 novembro

5.ª: 25/26 novembro

6.ª: 9/10 dezembro

7.ª: 20/21 janeiro

8.ª: 28 janeiro