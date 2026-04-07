Viktor Gyökeres regressa, esta noite, a Lisboa, onde viveu dois anos gloriosos, pontuados pelos 97 golos apontados e pelo bicampeonato conquistado ao serviço do Sporting. O Homem da Máscara deixou saudades em Alvalade, mas tem um sucessor à altura: Luis Suárez.

Descoberto no Almería, da II Liga espanhola, o internacional colombiano assumiu de forma destemida a dura missão de substituir o sueco no papel de homem-golo dos leões, que vem desempenhando com grande destaque. E eficácia.

Se atentarmos aos números globais dos dois jogadores esta temporada, Suárez superioriza-se a Gyökeres em toda a linha, sendo naturalmente necessário colocar em perspetiva as realidades competitivas de ambos. É que não é bem a mesma coisa disputar a Premier League ou a Liga portuguesa. E Gyökeres é a prova disso.

Depois de ter superado a barreira dos 50 golos na época passada (54), o sueco fica-se pelos 17 em 2025/2026, pelo Arsenal, sendo que só 11 deles foram marcados no campeonato.

Uma comparação mais fiel entre os dois avançados pode ser feita se nos centrarmos no desempenho de ambos na atual edição da Liga dos Campeões. E aí Suárez também leva clara vantagem.

De acordo com os dados recolhidos pelo SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol, o colombiano tem mais golos marcados, assistências, remates por jogos, passes-chave por jogo e grandes oportunidades criadas. Foi também, dos dois, o único a marcar um golo que valeu uma vitória à sua equipa na prova, quando resolveu o jogo com o PSG (2-1) em cima do minuto 90.

Neste comparativo, Gyökeres só ganha na média de golos esperados por jogo, e mesmo aí a diferença é mínima (0,54 contra 0,50 de Suárez).

Decidimos refinar um pouco mais este frente a frente de goleadores e fomos à procura dos números de ambos no Sporting, no caso de Gyökeres com foco nos conseguidos na temporada passada, a sua última em Alvalade.

Só aqui o sueco é verdadeiramente dominador. Em média (métrica adotada porque a temporada ainda não acabou para Suárez), Gyökeres só perde para o colombiano em remates por jogo, e por uma diferença ínfima (3,90 contra 3,97).

De resto, o internacional pela Suécia marca e assiste mais, e tem uma taxa de conversão de grandes oportunidades superior. Possui também, até ver, mais golos decisivos e grandes oportunidades criadas, mas nestes dois casos os dados são absolutos, pelo que ainda pode ser ultrapassado por Luis Suárez até ao final da temporada.