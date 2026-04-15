Liga dos Campeões
Há 1h e 7min
Inácio: «Este Sporting gosta de competir e está para lutar com os melhores»
Defesa do leões falou de um resultado infeliz perante o Arsenal
Defesa do leões falou de um resultado infeliz perante o Arsenal
Gonçalo Inácio, defesa do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (0-0) com o Arsenal, que ditou a eliminação dos leões da Liga dos Campeões.
Resultado infeliz
«Lutámos até ao fim. Acaba por ser um resultado infeliz porque na primeira mão sofremos um golo aos 90 minutos por falha nossa. Acaba por ser um desgosto da nossa parte porque trabalhámos muito para ganhar e para passar.»
Sporting entre os melhores
«É um Sporting que gosta de competir e está para lutar com os melhores. Porque somos os melhores e temos de ter essa responsabilidade.»
Próximo foco: jogo com o Benfica
«Agora vamos trabalhar e o foco é já no próximo jogo. O objetivo é ganhar.»
