Maxi Araújo, defesa do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) com o Arsenal, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Há coisas boas a retirar

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Tivemos grandes chances. Se entrassem o jogo seria diferente. O importante que criámos e fizemos o que temos vindo a trabalhar. Numa desconcentração acabámos por perder o jogo. No primeiro tempo muitas vezes estavam livres e faltou-nos esse último passe para abrir. Há cosias a corrigir, mas também fizemos coisas muito boas. Fizemos grandes combinações eles fecharam muito o meio. Foi difícil.»

Será preciso um jogo sem erros

«Sabemos que vais era muito difícil, mas hoje criámos muitas oportunidades. Vai ser mais difícil, mas acredito que é futebol e temos de fazer um grande jogo sem erros para poder dar a volta.»

Aplausos a Gyökeres

«Não falei com ele. Gostei muito de o ver. Sabíamos que os sportinguistas iam recebê-lo assim porque ele fez muito pelo clube. Os adeptos estão muito agradecidos. Todos os aplausos foram mérito dele. Ele merece.»