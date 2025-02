Grande parte da antevisão de Rui Borges ao jogo em Dortmund, para o fecho do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi passada a falar das dificuldades que o treinador do Sporting tem tido para apresentar o melhor onze em cada jogo.

«Tem sido um grande desafio, desde o primeiro jogo, encontrar as melhores soluções sem expormos em demasiado os atletas, porque já havia jogadores de fora com lesões, muitos com fadiga e as soluções não são infinitas. Não queremos perder ninguém porque já temos muita gente de fora», referiu, sem ver nisso uma fatalidade.

«Não é tempo de lamentar nada. Temos de arranjar soluções, é para isso que sou treinador. Amanhã, entraremos com grande espírito e vontade enorme de vencer, sem olhar muito para o resultado da primeira mão. Sabemos que é um resultado difícil, mas a grandeza do clube que representamos indica que jamais desistiremos do que quer que seja e faremos o nosso melhor para conseguirmos ganhar. No fim vemos se o resultado nos dá algo de bom», salientou.

Rui Borges acrescentou que um dos desafios que a equipa continua a enfrentar é o de ter uma maior consistência exibicional ao longo dos jogos. «Tivemos uma primeira parte (da primeira mão) em que fomos claramente superiores, e depois uma segunda em que não fomos tão competitivos e intensos. Contra grandes equipas, esses pormenores fazem a diferença».

Na viagem para a Alemanha seguiram vários jovens das equipas secundárias do clube. Rui Borges vê nisso «uma oportunidade». «Não há nenhum risco. É um jogo, com três resultados possíveis, e a oportunidade de disfrutarem de mais um jogo na melhor competição europeia de clubes, dentro de uma ideia e de uma estratégia de jogo».

Depois do 0-3 da primeira mão, Borussia Dortmund e Sporting defrontam-se, esta quarta-feira, no Signal Iduna Park (17:45), para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.