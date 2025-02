Rui Borges lamentou as muitas ausências com que tem lidado desde que chegou ao Sporting, às quais se junta o castigado Morten Hjulmand, baixa importante para o jogo com o Borussia Dortmund, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«A equipa tem estado sempre desfalcada. Não temos tido o Pote nem o Nuno (Santos), o Viktor (Gyokeres) tem estado a meio, o Morita… São jogadores importantes no que foi o campeonato ganho na época passada. O Morten não foge a isso. É uma baixa importante, pelo que é como jogador e pelo que representa para o grupo enquanto capitão», assumiu o técnico dos leões, que carregou nos elogios ao capitão e ao goleador da equipa: «O Viktor e o Morten são os dois melhores jogadores do campeonato português, sou um felizardo por os treinar».

Borges confirmou ainda que os dois estão entre os disponiveis para jogo e convocados para o jogo.

Apesar das muitas baixas, Rui Borges mantém-se otimista para o duelo com o Borussia. «Quem jogar quererá dar uma demonstração de que está à altura de substituir o Morten e ajudar a equipa num jogo de Liga dos Campeões, o que por si só leva a que todos estejam com uma motivação muito grande. O coletivo terá muita coragem e ambição para ganhar o jogo», referiu.

O Sporting defronta o Borussia Dortmund, esta terça-feira (20:00), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.