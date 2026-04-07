Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) frente ao Arsenal, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Resultado penalizador

«Foi um bocado penalizador por tudo aquilo que fomos capazes ao longo de todo o jogo. Um jogo equilibrado acima de tudo, mesmo na posse acabou por ser bastante equilibrado. As melhores oportunidades de golo são de Sporting. O Arsenal em 90 minutos tem um remate antes do golo à figura do Rui. Tem uma bola parada à trave, penso eu. Tirando isso, acho que fomos controlando o jogo. Muito sinceramente, estou muito feliz por tudo. Foi a capacidade dos meus jogadores, da nossa equipa.»

Golo sofrido aos 90 minutos

«Estou de consciência tranquila por tudo aquilo que eles deram, por tudo aquilo que eles fizeram. Uma pequena desatenção nossa saiu-nos cara. Acaba por ser frustrante porque é aos 90. Mas há que levantar a cabeça e seguir em frente, porque o futebol é mesmo isto. Nós também já ganhámos alguns jogos aos 90, 91, 92. Faz parte, é saber lidar com isso.»

O desafio motiva o grupo

«Nós sabemos muito bem aquilo que eles são capazes. A fisicalidade individual ajuda muito a ganhar duelos, a ganhar primeiras bolas ou segundas. E foi um pouco isso, eles tentaram ativar uma equipa bastante intensa nesses duelos, nessa intensidade de pressão. Mas mesmo assim nós não fugimos daquilo que nós somos. Em alguns momentos errámos, faz parte. Mas soubemos reagir. A eliminatória está em aberto, é fora de casa, é difícil. Mas a este grupo é dado a coisas difíceis e isso motiva-os ainda mais.»

Ausências que podiam ter feito a diferença

«Precisávamos de gente fresca que tivesse essa aceleração. E claramente o Quenda e o Luís Guilherme são dois jogadores que nos dão isso, que nos dão essa qualidade técnica e essa velocidade, essa verticalidade em alguns momentos. Oxalá que recuperem rápido. São mais duas soluções a acrescentar à qualidade do plantel.»