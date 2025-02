O calendário apertado do Sporting adensa as dificuldades de Rui Borges na gestão do plantel, acometido por uma onda de lesões e de castigos que tem deixado o técnico sem grande margem de manobra.

O alívio do calendário, por um eventual adeus à Liga dos Campeões no play-off, seria bem-vindo nesta fase? «Não é o caso de alívio. Isto é sinal de que representamos um grande clube e que estamos em todas as competições, o que só nos pode orgulhar», salientou o treinador dos leões, que prefere focar-se nos aspetos positivos da realidade com que tem de lidar.

«A gestão tem sido difícil, por termos algumas lesões, mas faz parte. Temos de olhar para a frente e acreditar que seremos muito felizes, independentemente de todos os contratempos que nos têm acontecido. E vão acontecer ainda mais ao longo do caminho. Temos de ser mais resilientes e fortes nesse sentido. É isso que identifica o Sporting», completou Rui Borges.

Pode acompanhar no Maisfutebol, ao minuto, a visita do Sporting ao estádio do Borussia Dortmund (17:45), esta quinta-feira, para a segunda mão do play-off de acesso ao oitavos de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, os germânicos venceram em Alvalade por 0-3.