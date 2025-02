Depois das críticas que deixou a Jeremiah St. Juste no final do jogo com o Arouca, a quem pediu para ser «mais inteligente» na gestão dos momentos em que se encontra com dificuldades físicas, Rui Borges procurou desdramatizar o caso, na antevisão ao encontro em Dortmund, para a Liga dos Campeões.

Questionado sobre se tinha «passado um atestado de incompetência» ao defesa neerlandês pelas palavras proferidas após jogo com os arouquenses, o treinador do Sporting disse: «Depende do significado que dão à palavra incompetência».

«É mais um atleta que se lesionou. Tentou ao máximo ajudar a equipa, não conseguiu, e saiu frustrado com o resultado como todos os outros. É recuperá-lo para termos mais uma solução», completou Rui Borges.

O Sporting procura inverter, na Alemanha, a desvantagem de três golos que traz do encontro da primeira mão do play-off com o Borussia Dortmund e, assim, chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo da segunda mão da eliminatória é para acompanhar, a partir das 17:45, ao minuto, no Maisfutebol.