Rui Silva, guarda-redes do Sporting, abordou o jogo com o Borussia Dortmund, em Alvalade, que abre o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Estou muito grato por poder estar aqui, era um grande objetivo jogar a Liga dos Campeões. Trabalho sempre para jogar, controlo o que depende de mim, porque as opções é o mister que as toma», disse o jogador, que abordou ainda a relação com Franco Israel, com quem compete pela titularidade na baliza dos leões.

«Temos grande respeito um pelo outro. Essa competitividade que temos é muito saudável. Isso, para o dia a dia, é fundamental, se queremos atingir os nossos objetivos. É muito importante haver esta solidariedade entre todos, depois o treinador toma as decisões», referiu.

O Sporting recebe o Borussia Dortmund para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo arranca às 20:00 desta terça-feira e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.