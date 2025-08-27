Sporting na lista, Benfica à espreita: os clubes apurados para a Champions
Quatro de 36 vagas por apurar, um dia depois dos inéditos apuramentos de Kairat, Pafos e Bodo/Glimt
Kairat, Pafos e Bodo/Glimt apuraram-se na terça-feira, pela primeira vez, para a fase de liga da Liga dos Campeões. Os três estreantes na fase principal da prova elevam para 32 os clubes apurados e esta quarta-feira ficam conhecidos os restantes quatro clubes.
De Portugal, o Sporting, campeão nacional, está entre os clubes apurados e pode juntar-se mais um esta noite: o Benfica recebe o Fenerbahçe na segunda mão do play-off, depois do 0-0 na primeira mão, em Istambul.
Esta quarta-feira, há ainda decisões no Qarabag-Ferencváros (17h45) e no Club Brugge-Rangers e no Copenhaga-Basileia (ambos às 20h00).
O sorteio da fase de liga realiza-se na quinta-feira.
Os 32 (de 36) clubes já apurados para a fase de liga:
INGLATERRA (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham
ESPANHA (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
ALEMANHA (4): Bayern Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt
ITÁLIA (4): Nápoles, Inter de Milão, Atalanta, Juventus
FRANÇA (3): PSG, Marselha, Mónaco
PAÍSES BAIXOS (2): PSV Eindhoven, Ajax
PORTUGAL (1): Sporting
BÉLGICA (1): Union St. Gilloise
CHÉQUIA (1): Slavia Praga
GRÉCIA (1): Olympiakos
TURQUIA (1): Galatasaray
NORUEGA (1): Bodo/Glimt
CHIPRE (1): Pafos
CAZAQUISTÃO (1): Kairat