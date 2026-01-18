O plantel do Sporting retomou o trabalho, na manhã deste domingo, tendo em vista a receção ao PSG, jogo a contar para a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Rui Borges ministrou a sessão na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, que decorreu à porta fechada.

A equipa leonina volta a treinar na manhã de segunda-feira (10h30), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Mais tarde, às 19h00, Rui Borges e um jogador anteveem, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, o jogo com o campeão europeu em título, onde atuam os portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos.

Sporting e PSG defrontam-se na terça-feira (20h00), no Estádio José Alvalade. Os leões seguem no 14.º lugar da tabela, com 10 pontos, menos três do que o clube francês, que é terceiro classificado.

