Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, Marco Rose, treinador do Leipzig, mostrou-se encantado com o avançado leonino.

«As suas estatísticas são incríveis, marcando quase um golo por jogo. Desenvolveu-se um pouco mais tarde na sua carreira do que alguns dos outros melhores avançados da Europa», afirmou o técnico do quinto classificado na Liga alemã.

«Tem uma fome incrível, marca grandes golos e consegue rematar para o fundo das redes de qualquer lado. É um jogador fantástico e o seu percurso também tem sido ótimo. Vai ser interessante ver como ele continua a evoluir», rematou.

O embate entre Leipzig e Sporting, a contar para a penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, está marcado para esta quarta-feira, às 17h45, na Red Bull Arena, e vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.