O treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, afirmou, após a vitória sobre o Leipzig por 3-0, que permitiu o apuramento para a final da Liga dos Campeões, que o desafio do próximo domingo, ante o vencedor do Lyon-Bayern Munique, vai ser o maior desafio da sua carreira.

«Domingo será o maior desafio da minha carreira, o primeiro grande jogo», disse Tuchel, em declarações à RMC Sport, afirmando que vai desfrutar o jogo entre o rival francês e os bávaros, que decide o outro finalista, esta quarta-feira.

«Vou gostar de assistir a este jogo. É uma grande recompensa para mim, para os jogadores e para a equipa. O Bayern é favorito, mas é difícil contra o Lyon», analisou.

«Estamos aqui para jogar a final e vencer. A equipa mostrou qualidade, fome, determinação, uma boa mistura», disse, ainda.