O árbitro português Tiago Martins vai exercer funções de vídeo-árbitro (VAR) no Atalanta-Bayern Munique, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20h00).

As nomeações para os quatro jogos que abrem esta eliminatória, na terça-feira, tiveram nomeações conhecidas na manhã deste domingo. Em Bergamo, o jogo tem restante equipa de arbitragem norueguesa: Espen Eskas é o árbitro, Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin os assistentes e Sigurd Kringstad o quarto árbitro. No apoio ao VAR estará o neerlandês Dennis Higler.

No primeiro jogo do dia, às 17h45, o espanhol Jesús Gil Manzano apita o Galatasaray-Liverpool. Nos outros dois jogos das 20 horas, o neerlandês Serdar Gözübüyük dirige o Atlético de Madrid-Tottenham e o italiano Marco Guida o Newcastle-Barcelona.

Recorde-se que Tiago Martins, que completou 45 anos a 29 de maio de 2025 e não foi convidado a continuar no quadro principal de árbitros em Portugal, tem exercido funções de VAR esta época.

O Sporting joga na quarta-feira na Noruega ante o Bodo/Glimt. A equipa de arbitragem deverá ser conhecida na segunda-feira.