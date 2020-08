O arranque da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020/2021, esta terça-feira, trouxe desfecho feliz para os portugueses. O Estrela Vermelha de Tomané e o Legia Varsóvia, de André Martins, Luís Rocha e Rafael Lopes, garantiram o apuramento para a segunda pré-eliminatória da competição, após vitórias caseiras.

Em Belgrado, o Estrela recebeu e goleou o Europa FC, de Gibraltar, por 5-0. El Fardou Ben foi o homem do jogo com um hat-trick (35, 44 e 52m). Já com Tomané em campo, desde o minuto 67, Ivanic bisou para o resultado final, com golos aos 78 e 87 minutos.

Na Polónia, o Legia, com André Martins e Luís Rocha no banco e sem Rafael Lopes, valeu-se de um golo de José Kanté (81m) para eliminar os norte-irlandeses do Linfield, por 1-0.

Naquele que é o caminho dos campeões, Estrela e Legia aguardam adversário oriundo dos jogos de quarta-feira. Os sérvios defrontam fora o vencedor do Dínamo Tbilisi-Tirana e o Legia recebe o vencedor do Ararat Arménia-Omonia.

Os outros três jogos, as equipas caseiras também se apuraram.