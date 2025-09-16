Um erro crasso cometido por Luiz Júnior, guarda-redes que o Villarreal contratou ao Famalicão no ano passado, ditou a derrota do Submarino Amarelo na casa do Tottenham (1-0), no arranque da fase regular da Liga dos Campeões.

O momento que decidiu o encontro surgiu logo ao minuto 4, quando o guardião brasileiro desviou para o fundo da sua baliza um cruzamento de Bergvall.

Num jogo pautado pelo equilíbrio e com poucas ocasiões flagrantes de golo, nota para os 90 minutos cumpridos por Renato Veiga no eixo defensivo do Villarreal e para a entrada de João Palhinha, no Tottenham, ao minuto 69.