O guarda-redes e o defesa do Benfica, Odysseas Vlachodimos e Nicolás Otamendi, integram o onze da fase de grupos da Fantasy da Liga dos Campeões. O português João Cancelo, do Manchester City, também está presente.

O grego só sofreu golos diante do Bayern e alcançou 34 pontos, enquanto o argentino chegou aos 40, tendo registado 19 desarmes e 41 recuperações de bola. Já Cancelo, que apontou dois golos e chegou às 34 recuperações de bola, conseguiu mais um ponto do que o defesa encarnado (41).

Os dois jogadores com maior número de pontos são Sébastien Haller (Ajax), com 63, depois de ter marcado 10 golos, distribuídos pelas seis jornadas em que nunca ficou em branco. Leroy Sané (Bayern Munique) conseguiu superar o costa-marfinense e chegou aos 65 pontos, fruto dos cinco golos e quatro assistências que anotou nesta fase da prova.

A equipa da fase de grupos da fantasy da Liga dos Campeões:

